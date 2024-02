BPER, utile 2023 a 1,52 miliardi di euro. Dividendo di 30 centesimi

BPER Banca

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon unpari a 1.519,5 milioni di euro (+4,87%), dopo aver spesato nell'anno 161,2 milioni relativi ai contributi ai fondi sistemici. La banca ha dimostrato forza anche nel quarto trimestre 2023, confermando i risultati conseguiti nei primi nove mesi dell'anno, con un utile netto pari a 432,4 milioni di euro.Ilsi attesta a 3.251,8 milioni di euro (+78,1% a/a), in crescita per otto trimestri consecutivi grazie in particolare all'incremento dello spread commerciale conseguente al rialzo dei tassi di interesse, al limitato impatto sul costo dei depositi e al contributo derivante dal portafoglio di investimenti. Nel quarto trimestre 2023 il dato è pari 870,3 milioni in rialzo del 4,0% rispetto al trimestre precedente.Lesono pari a 2.010,4 milioni di euro, in aumento del 3,5% a/a. Nel quarto trimestre 2023 il dato risulta pari a 529 milioni in aumento dell'8,9% rispetto al trimestre precedente. Tale dinamica è attribuibile, in particolare, al solido contributo derivante dalle commissioni riferibili all'attività bancaria tradizionale (+2,0% a/a); positivo anche il contributo delle commissioni relative alla raccolta indiretta (+4,9% a/a) così come quello del comparto bancassurance (+7,5% a/a).Ilordinario risulta pari al 50,7% in miglioramento rispetto al dato ordinario relativo all'esercizio 2022 pari a 64,1%. Ilsi attesta a 48 p.b., in calo rispetto al dato registrato nell'esercizio 2022 pari a 64 p.b.; il portafoglio crediti è caratterizzato da bassi afflussi netti di esposizioni deteriorate ed elevati livelli di copertura.Lasi attesta a 118,8 miliardi (+3,4% da fine 2022). Fra i driver principali ci sono le buone performance dei depositi vincolati (+2,1 miliardi), delle obbligazioni (+4,9 miliardi), dei certificates (+1,1 miliardi) e il positivo andamento della raccolta dei pronti contro termine (+2,1 miliardi). I crediti netti verso la clientela sono pari a 88,2 miliardi (90 miliardi i crediti lordi) in calo del 3,2% rispetto al dato di fine 2022.Il Gruppo è presente in venti regioni italiane con una rete di 1.635bancari, oltre alla Sede in Lussemburgo di BPER Bank Luxembourg S.A., in calo di 278 unità rispetto a fine 2022. Isono pari a 20.224 rispetto ai 21.059 di fine 2022.Il consiglio ha approvato la proposta per la distribuzione di ununitario in contanti pari a 30 centesimi di euro per ciascuna delle 1.415.850.518 azioni rappresentative del capitale sociale (al netto di quelle che saranno detenute in portafoglio alla data di stacco cedola, n. 641.845 al 7 febbraio 2024), per un ammontare massimo complessivo pari a 424.755.155,40 euro.