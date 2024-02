CDP Reti, Moody’s conferma rating e outlook

(Teleborsa) - L'agenzia di rating Moody’s ha confermato il rating di lungo termine di CDP Reti a Baa3, mantenendo invariato l’outlook a Stabile.Rating e outlook sono in linea con quelli della controllante, Cassa Depositi e Prestiti.CDP Reti è un veicolo di investimento partecipato da Cassa Depositi e Prestiti (59,1%), State Grid Europe Limited (35%), gruppo State Grid Corporation of China, e un gruppo di investitori istituzionali italiani (5,9%).La missione di CDP Reti è la gestione delle partecipazioni in SNAM (31,35% al 30 giugno 2023), TERNA (29,85% al 30 giugno 2023) e ITALGAS (25,99% al 30 giugno 2023)