ddl Capitali, arriva il via libera della Camera: le novità

(Teleborsa) -con il via libera della Camera alc he si propone di rinnova molti aspetti della regolamentazione dell'attuale Testo Unico della Finanza (TUF) che risale al 1998. Il via libera della Camera al ddl per la competitività dei capitali è arrivato ieri sera con 135 voti a favore 1 contrario e 92 astenuti (Pd, M5S, Italia Viva ed altre forze dell'opposizione).Il ddl Capitali, oltre a, si propone die - sottolinea il relatore Francesco Filini (FdI) - offre "la possibilità ad aziende e marchi storici, che negli anni hanno trasferito la sede all’estero, di ritornare perché potranno avere anche qui quelle garanzie contro le scalate ostili".Fra gli emendamenti che non sono passati se ne segnalano due sul, uno presentato dal M5S e uno da Alleanza Versi Sinistra, che prevedevano che il compenso dell'organo apicale (amministratore delegato) non potesse essere superiore aSi modifica la disciplina della presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte dello stesso organo consiliare. Dal 1° gennaio 2025 saràdi candidati per il rinnovo dell'organo di amministrazione, purché contenga un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo.che non abbiano ottenuto più del 20% dei voti, si procederà allain CdA in proporzione ai voti ottenuti sul residuo 20% riservato.Aggiornata la definizione di, con un innalzamento dellamassima prevista adai 500 milioni che erano attualmente indicati come soglia massima per essere considerati una PMI.Arrivano anche una serie di, attraverso l’eliminazione di particolari requisiti e la limitazione del potere delladi sospendere per un tempo limitato le decisioni di ammissione. È inoltre decaduto l’obbligo di segnalazione alla Consob delle operazioni effettuate da parte degli azionisti di controllo.E' statodelle banche popolari da 8 miliardi di euro. Norma che vanifica la riforma delle Popolari voluta dal governo Renzi, che obbligava le banche con attivi superiori agli 8 miliardi di trasformarsi in SpA e superare la logica cooperativa che mal si concilia con la quotazione in Borsa.