Professioni, Incentivi PMI: il 23 luglio alla Camera proposta su temporary manager

(Teleborsa) - Si terrà, nella sala stampa della(via della Missione 4) e in diretta sulla web tv della Camera, la presentazione della proposta di legge che prevede luna figura professionale esterna, qualificata e temporanea, che aiuta l’azienda a superare fasi critiche, di riorganizzazione o di sviluppo strategico.L’iniziativa recepisce una proposta dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la diffusione di una pratica già consolidata in altri Paesi europei cheportando innovazione e crescita.Interverranno alla presentazione l’, Deputato di Fratelli d’Italia e prima firmataria della proposta;, presidente dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; l’Capogruppo di FdI alla Camera; l’, Capogruppo di FDI in commissione Bilancio, l’, Capogruppo di FDI in commissione Lavoro e l’, Capogruppo di FDI in commissione Attività Produttive. Modera l’evento la giornalista