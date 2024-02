TISG, TP ICAP Midcap conferma Buy e TP a 12 euro

The Italian Sea Group

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermato la" e ilper azione sul titolo(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, dopo che la società ha pubblicato risultati preliminari per il 2023 che sono stati in linea con le stime. Ricavi ed EBITDA sono cresciuti rispettivamente del +23% e del +30%, con un Gross Backlog di 1,3 miliardi di euro. Il management resta positivo anche per il 2024 e 2025."Sebbene il prezzo delle azioni sia aumentato di oltre il 25% dall'inizio di gennaio, riteniamo che TISG siaper un'azienda di beni di lusso con un'elevata visibilità (progetti che si estendono fino al 2027), un portafoglio di marchi premium e una base clienti resiliente", si legge nella ricerca.