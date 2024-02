Banco BPM: utile 2023 a 1,26 miliardi, 848 milioni di cedole

Banco BPM

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2023 con undi 1.264 milioni di euro, in crescita dell'85% sullo stesso periodo dell'esercizio precedente.Il CdA, si legge in una nota, ha proposto il pagamento di undi 56 centesimi per azione, in crescita del 143%, che corrisponde a un monte dividendi di 848 milioni di euro, pari a circa 100 milioni in più rispetto al guidance.Ilevidenzia un’ottima performance, risultando pari a 3.289 milioni, con una crescita del 42% rispetto al 31 dicembre 2022. Ilsale a 2.770 milioni rispetto a 2.144 milioni dell’esercizio precedente con un incremento del 29%. L’utile netto dell’esercizio si attesta a 1.264 milioni con una crescita dell’85% rispetto al 31 dicembre 2022.Larisulta pari a 124,8 miliardi in incremento dell’1,1% rispetto a fine 2022. Laraggiunge i 106,2 miliardi, in crescita di 14,8 miliardi rispetto al 31 dicembre 2022. Gli impieghi netti performing “core” (costituiti da mutui, finanziamenti, conti correnti e prestiti personali) si attestano a 96,9 miliardi con un volume di nuove erogazioni per 19,4 miliardi.La posizione patrimoniale: CET 1 Ratio al 14,2%; MDA buffer a 542 p.b. Stocknetti pari a 1,9 miliardi in calo del 21% rispetto a fine 2022.I risultati sono "pienamente in linea con gli obiettivi" del piano strategico, di cui viene confermato il target di un utile complessivo di 6 miliardi e una remunerazione per i soci di 4 miliardi., ha dichiarato: "Siamo davvero molto soddisfatti dei brillanti risultati conseguiti: l’utile netto di circa 1,3 miliardi e la proposta di dividendi superiori alla guidance, pari a 56 centesimi di euro per azione,sintetizzano con chiarezza la capacità di generare valore che abbiamo stabilmente raggiunto e che, in virtù del Piano Strategico approvato lo scorso dicembre, continueremo a sviluppare con crescente incisività".