Banco Desio, utile primo trimestre a 39 milioni di euro grazie a margine di interesse

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) -ha chiuso ildel 2024 con unconsolidato pari a 39,1 milioni di euro, in aumento YoY del 65,2% sulla performance ordinaria e in diminuzione del -75,3% tenendo anche conto delle poste straordinarie del 1° trimestre 2023 pari a 133,1 milioni di euro.Le voci di ricavo caratteristiche della gestione operativa registrano un incremento di circa 27 milioni di euro (+20,9%) rispetto al periodo di confronto, attestandosi a 156,4 milioni di euro. L'andamento è attribuibile principalmente alla crescita delper 18,3 milioni di euro (+23,4%) e delleper 2,4 milioni di euro (+4,8%), alla crescita del risultato netto delle attività e passività finanziarie per 5,4 milioni di euro (+501,7%) e degli altri proventi ed oneri di gestione per 0,9 milioni di euro.al 56,7% (60,8% al Q1 2023). Confermata la solidità patrimoniale del Gruppo Banco Desio conal 17,45%.ordinaria pressoché stabili a 11,6 miliardi di euro (-0,8% rispetto a YE 2023) con erogazioni a famiglie e imprese nel corso del periodo di riferimento per 0,5 miliardi di euro. Laè in aumento e pari a 15 miliardi (+1,3%), mentre la raccolta indiretta è pari a 21 miliardi (+4,7%, di cui clientela ordinaria in aumento del 4,6%).Stabile incidenza dei: NPL ratio lordo al 3,4% e netto all'1,8% (rispettivamente pari al 3,3% e all'1,7% a YE 2023). Solidi livelli di coverage sui crediti deteriorati al 48,6% e sui crediti in bonis allo 0,94% (coverage sui crediti deteriorati al netto delle garanzie pubbliche pari al 53,4%.