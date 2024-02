Cementir vede ricavi al 2026 a 2 miliardi, dividendo in crescita

Cementir

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2023 condi 1.694,2 milioni di Euro, in diminuzione del 1,7% rispetto al 2022; i ricavi nonGAAP sono pari a 1.694,6 milioni di Euro (-1,5% sul 2022).Ilsi attesta al record storico di 411,1 milioni di Euro, in crescita del 22,6% rispetto al 2022; il MOL non-GAAP è pari a 421,9 milioni di Euro (+25,4% sul 2022).Ilè in aumento del 36,2% a 278,3 milioni di Euro; il risultato operativo non-GAAP è pari a 299,2 milioni di Euro (+39,3% sul 2022). Ildi 290,7 milioni di Euro è in crescita del 23,0% rispetto al 2022, mentre il risultato ante imposte non-GAAP è pari a 315,8 milioni di Euro (+39,3% sul 2022).La società ricorda che i dati annuali completi e definitivi relativi all’esercizio 2023 saranno esaminati e approvati dal Consiglio di Amministrazione nella riunione prevista per il prossimo 11 marzo.Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato ed approvato l’aggiornamento dele del budget 2024. Obiettivi di Piano Industriale: ricavi a circa 2 miliardi di Euro, margine operativo lordo a circa 425 milioni di Euro, Cassa Netta di circa 600 milioni di Euro. Investimenti in sostenibilità nel triennio pari a 100 milioni di Euro, dividendi previsti in crescita con payout ratio compreso tra il 20% e 25%.il Gruppo prevede di raggiungere ricavi consolidati di circa 1,8 miliardi di Euro, un margine operativo lordo di circa 385 milioni di Euro e una posizione di cassa netta di circa 300 milioni di Euro a fine periodo. Gli investimenti previsti sono pari a circa 135 milioni di Euro (104,2 milioni di Euro nel 2023), di cui circa 48 milioni di Euro in progetti di sostenibilità."A dispetto di uno scenario macroeconomico sempre più incerto a causa delle crescenti tensioni geopolitiche e di condizioni monetarie più restrittive,, stabilendo nuovi record grazie anche a un mix geografico e di prodotto sempre più diversificato. La generalizzata debolezza dei volumi, ad eccezione di Turchia e Cina, è stata bilanciata dal miglioramento dell’efficienza operativa. Il nuovo Piano Industriale al 2026 continua a porre al centro della nostra strategia una crescita organica sostenibile, confermando tutti gli obiettivi di medio e lungo termine e proseguendo nel nostro percorso verso la decarbonizzazione" ha commentato