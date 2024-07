BofA, 2° trimestre sopra le attese. Scende l'NII, bene l'investment banking

Bank of America

(Teleborsa) -ha chiuso ildel 2024 con undi 6,9 miliardi di dollari, o 0,83 dollari per azione (vs attese per 0,80 dollari), rispetto a 7,4 miliardi di dollari, o 0,88 dollari per azione diluita nel 2trim23. I, al netto degli interessi passivi, sono stati pari a 25,4 miliardi di dollari (vs attese per 25,2 miliardi) e sono aumentati di 180 milioni di dollari, ovvero dell'1%, riflettendo maggiori commissioni di gestione patrimoniale e di investment banking, nonché ricavi sales and trading e un minore margine di interesse netto (NII).Ilè diminuito del 3% a 13,7 miliardi di dollari, poiché i maggiori costi di deposito hanno più che compensato i maggiori rendimenti degli asset e la modesta crescita dei prestiti. L'è pari a 1,5 miliardi di dollari, in aumento rispetto a 1,3 miliardi di dollari nel 1trim24 e 1,1 miliardi di dollari nel 2trim23."Il nostro team ha prodotto un altro trimestre forte, servendo una base di clienti in crescita - ha commentato il- La forza e la potenza degli utili della nostra attività leader nel settore bancario al consumo sono integrate dalla crescita e dalla redditività delle nostre attività di mercati globali, servizi bancari globali e gestione patrimoniale. La nostra attività Global Markets ha registrato il nono trimestre consecutivo di crescita dei ricavi anno su anno nel sales and trading, ottenendo rendimenti a due cifre. I nostri investimenti in questo business stanno dando risultati per i nostri azionisti".I ricavi della divisionesono stati pari a 5,5 miliardi di dollari e sono aumentati del 12%, trainati da maggiori ricavi di sales and trading e da commissioni di investment banking. Al suo interno, le entrate dellasono aumentate del 3% a 2,7 miliardi di dollari, mentre i ricavi ricavisono aumentati del 20% a 1,9 miliardi di dollari, guidati dalla forte attività dei clienti e dalla performance di trading in cash e derivati."Il nostro utile netto è stato di 6,9 miliardi di dollari e abbiamo restituito 5,4 miliardi di dollari agli azionisti attraverso dividendi su azioni ordinarie e riacquisti di azioni - ha detto il- Abbiamo annunciato il piano per un aumento dell'8% del nostro dividendo trimestrale sulle azioni ordinarie, a 26 centesimi per azione, in attesa dell'approvazione del Consiglio. Le nostre diverse attività hanno sfruttato le nostre piattaforme e i nostri servizi innovativi, attirando nuove relazioni con i clienti e offrendo risultati per i nostri clienti, azionisti e le comunità che serviamo".