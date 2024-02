Commissione Ue vara revisione linee guida Antitrust dopo 25 anni

(Teleborsa) - Laha annunciato una revisionein base alle quali opera le sue politiche sulla tutela della concorrenza. Si tratta della prima revisione di questo genere dal 1997, come ha sottolineato la vicepresidentedurante la conferenza stampa illustrativa. Il provvedimento interviene su diversi aspetti chiave alla base di queste politiche, aggiornando i regolamenti alle nuove realtà dovute a"In 25 anni possono succedere molte cose, come molti di noi si rendono conto guardando le vecchie foto. I principi della comunicazione del 1997 restano validi ma il modo in cui funzionano"Nel corso degli anni, abbiamo adattato le nostre pratiche di applicazione delle norme per seguire questi sviluppi del mercato. Il nostro approccio si è sviluppato al punto che la comunicazione del 1997 necessitava di un aggiornamento", ha spiegato Vestager sottolineando che "l. Abbiamo dovuto definire mercati per i servizi digitali senza un prezzo monetario; gli scambi commerciali sono diventati sempre più interconnessi e globalizzati"."Come ho detto, definire i mercati è un esercizio piuttosto tecnico. Ma spero di aver anche sottolineato che è importante agire nel modo giusto. E' importante creare certezza giuridica, garantire la parità di trattamento tra diversi settori e aziende e aiutare le imprese a rimanere su un percorso di piena conformità. Per mantenere", conclude Vestager.