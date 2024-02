Monnalisa, Standard Ethics conferma il rating "EE-"

Monnalisa

(Teleborsa) -, società specializzata in abbigliamento per bambini di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che. Si tratta del quinto notch su nove (nella fascia "Adequate") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Il rating ESG da parte di Standard Ethics, assegnato per la prima volta nel 2022 al gruppo, conferma la(Environmental, Social, Governance) e l'allineamento del Piano di Sostenibilità rispetto ai temi rilevanti dello sviluppo sostenibile che costituiscono sempre più elementi cardine nella definizione delle strategie di business. Standard Ethics ha aggiornato l'aspettativa a medio-lungo termine portandola a EE+ su un arco temporale di 3-4 anni."L'aggiornamento dell'outlook di medio-lungo termine premia il nostro approccio strategico alla sostenibilità, che è da sempre uno dei nostri valori fondanti - ha commentato l'- Con il nuovo piano industriale stiamo elaborando alcuni progetti molto innovativi in termini, al contempo, sia di modello di business che di adozione di nuove tecnologie per la sostenibilità, che ritengo potranno farci fare un ulteriore balzo in avanti".