Whirpool, via libera Antitrust UK ad accordo con Arcelik

(Teleborsa) - L'delin via preliminare ha ritenuto che l'accordo tranon solleverà problemi significativi sotto il profilo della. Le parti avranno tempo di presentare le proprie osservazioni fino al 29 febbraio, mentre la decisione finale sarà comunicata il 26 marzo. In base all'accordo raggiunto dai due gruppi il 16 gennaio 2023, Arcelik darà vita ain cui confluirà il business degli elettrodomestici di piccole e grandi dimensioni di Arcelik e di grandi dimensioni (Mda) di Whirlpool.Arcelik deterrà il 75% di Beko Europe, Whirlpool il 25%. Ar elik e Whirlpool sono due dei maggiori fornitori dinel Regno Unito. Arcelik opera principalmente con i marchi Beko, Blomberg e Grundig, Whirlpool con i marchi Indesit e Hotpoint. Il panel ha riscontrato che, sebbene Arcelik e Whirlpool detengano entrambe una forte posizione di mercato, continueranno ad affrontare una concorrenza significativa da parte di altri fornitori. Fra questi ci sono Bsh (marchi Bosch e Neff), Haier Group (marchi Hoover e Candy), Samsung e LG."Siamo molto lieti che la Cma (l'Antitrust del Regno Unito, ndr) abbia provvisoriamente autorizzato la nostra proposta di transazione con Arcelik per creare una nuova società europea di elettrodomestici". Ha commentato Whirlpool in una nota. "Riteniamo che la transazione sarà positiva per la concorrenza e che la nuova entità sarà ben posizionata per offrire valore aiattraverso marchi attraenti, produzione sostenibile, innovazione di prodotto e servizi ai consumatori". "Ci aspettiamo di chiudere la transazione entro aprile", ha aggiunto l'azienda.