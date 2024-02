Banca Profilo, utile 2023 sale a 12,1 milioni. Costo funding pesa su margine

Banca Profilo

(Teleborsa) -e le sue controllate hanno chiuso l'esercizio 2023 con unpari a 12,1 milioni di euro (+8,9% a/a), in crescita di 1,0 milioni di euro rispetto al risultato dello scorso esercizio. Nel 2023 il totaleè pari a 76,6 milioni di euro (+8,5% a/a), in crescita di 6 milioni di euro rispetto ai 70,6 milioni di euro dell'anno precedente.Ildel 2023 è pari a 28,0 milioni di euro (-31,9% a/a) in riduzione rispetto ai 41,1 milioni di euro del passato esercizio. La riduzione è determinata principalmente dall'incremento del costo del funding, solo parzialmente compensato dal maggior rendimento degli attivi legato alla dinamica dei tassi, sia nella componente titoli sia in quella degli impieghi in Private e Investment Banking. Lecrescono del 22,1% rispetto al 2022 e sono pari a 29,2 milioni di euro. La crescita delle commissioni si concentra nella finanza strutturata e Capital Market, in quelle di performance, dei servizi bancari e della consulenza nel Private Banking.La, inclusa la raccolta fiduciaria netta, si attesta a 6,0 miliardi di euro (+6,7% a/a), in crescita di circa 0,4 miliardi di euro rispetto ai 5,6 miliardi di euro del 31 dicembre 2022.Lo Stato Patrimoniale Consolidato al 31 dicembre 2023 evidenzia unpari a 2,1 miliardi di euro contro i 1,9 miliardi di euro di fine dicembre 2022 (+13,3% a/a) a seguito, principalmente, di un incremento del banking book e dei crediti.Con il 22,3%, ilsi posiziona tra i più elevati del mercato confermando la solidità patrimoniale della banca. Raggiunti i principali obiettivi del Piano Industriale 2020-2023, anche con riferimento al processo di trasformazione digitale e al commitment sulla sostenibilità.