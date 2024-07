Generalfinance, l'utile semestrale sale a 8 milioni di euro. Guidance confermata

Generalfinance

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, ha chiuso ildel 2024 con unpari a 8 milioni di euro, in crescita del 19% rispetto allo stesso periodo del 2023. Ilsi attesta a 5 milioni di euro, in aumento (+28,5%). Lesono pari a 16 milioni di euro, in crescita rispetto a 12,5 milioni di euro dei primi sei mesi del 2023 (+28%). Ilammonta a 21 milioni di euro (+28%), mentre le rettifiche nette di valore su crediti risultano pari a 1,4 milioni di euro, determinando un costo del rischio pari a 13 basis point.si attestano a 432,7 milioni di euro, in riduzione del 6% rispetto al 31 dicembre 2023. All'interno dell'aggregato dei crediti, il totale dei crediti deteriorati lordi risulta pari a 7,6 mln di euro, con unpari a 1,75% (1,45% l'NPE ratio netto). La copertura dei crediti deteriorati si attesta al 18%."Il primo semestre dell'anno 2024 ha evidenziato un andamento sostanzialmente in linea con le previsioni - ha commentato l'- Registriamo un ottimo andamento commerciale con una crescita del business del 20% e una redditività complessiva in aumento significativo sull'anno precedente. Il ritorno sul capitale investito si mantiene elevato, pari al 27%, così come il cost/income ratio al 35% attesta un'elevata efficienza operativa. Siamo costantemente impegnati a supportare la clientela con soluzioni finanziarie personalizzate in una fase del ciclo economico in cui è particolarmente importante fornire rapidamente risposte e assistenza specialistica alle imprese eeconomico e commerciale nella seconda parte dell'anno".Generalfinance prevede un andamento del business e una correlata redditività netta per l'intero esercizio 2024 in linea con lacomunicata al mercato (20 milioni di euro) e in linea con il budget.