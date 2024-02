Cipollone (BCE): a favore dell'euro digitale, dovrà convivere con attuali sistemi

Paypal

(Teleborsa) - ", altrimenti farei un altro mestiere. Questo è un percorso che è nato da tre anni e da giugno dello scorso anno c'è una proposta di regolamento dell'euro digitale della Commissione europeo, e ora il Parlamento forse ne discuterà nell'ultima sessione.". Lo ha affermato, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE), rispondendo a una domanda durante il congresso annuale di Assiom Forex, l'associazione degli operatori dei mercati finanziari, in corso a Genova.Cipollone ha poi toccato il tema dell'intermediazione, uno dei più critici. "L'euro digitale- ha detto - Per come è la regolazione ora, la banca accosterà al conto del cliente un portafoglio di euro di banca centrale, quindi la banca continuerà a vedere le transazioni, come ora non accede se i clienti passano a".Ha poi fornito un: "Supponete che voglia comprarmi una bici. Vado in negozio e scelgo di pagare in euro digitale. Se non c'è nulla sul mio wallet di euro digitale, il sistema trasformerà i fondi della banca commerciale in euro digitale, e questo verrà trasferito al negoziante, che se non ha un portafoglio di euro digitale lo convertirà subito in moneta commerciale".Secondo Cipollone, "le salvaguardie sono là" e "la vera sfida è cosa potranno fare le banche e gli intermediari con questa" novità. Il banchiere centrale ha poi evidenziato che "l'euro digitale non è solo la moneta, ma".