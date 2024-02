IVECO, Marx: "Iniziato 2024 con portafoglio ordini ampio e forte"

IVECO

(Teleborsa) - Lasarà oggetto di unai cui dettagli si conosceranno in occasione delche si terrà a Torino il prossimo, in cui sarà presentato il nuovo Piano industriale 2024-2028. Lo ha anticipato ildurante la conference call con gli analisti e la comunità finanziaria, anticipando che la riorganizzazione seguirà le diverse unità di business, mentre per lac'è "unaazionari idonei".Il manager ha parlato anche dell'importanza dellache, con, supera di molto il suo ruolo nel gruppo. Anche in questo caso Marx ha assicurato "condivideremo maggiori dettagli sulla divisione Idv durante il nostro Capital Markets Day".sia per il settoresia per la linea eDaily, mentre per gli, il portafoglio ordini è pari a 1,1 volte le vendite nette ed il 40% è costituito da veicoli a emissioni zero".IVECO sta anche pianificandoal di sotto i 3,5 tonnellate,. Il veicolo sarà costruito su una piattaforma elettrica sviluppata dalla casa giapponese, ma verrà personalizzato e distribuito in Europa attraverso la rete di concessionari IVECO.- ha confermato Marx -Quanto alle prospettive, il numero uno di IVECO ha affermato "ci aspettiamo che ladelle nostre attivitàprevisto per il 2024" e punta a "( pari al 5,2%).