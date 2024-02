Saras spicca il volo a Piazza Affari su voci offerta "a premio" Vitol

Saras

FTSE Italia All-Share

società energetica

Saras

(Teleborsa) -, registrando un guadagno del 14,14% a 1,897 euro, sui rumors che parlano di. La società svizzera specializzata in trading di commodities, secondo Milano Finaza, avrebbe avanzato un'offerta ai due rami della famiglia Moratti perdella società italiana di raffinazione.L'offerta sarebbe stata presentata asulle attuali quotazioni del titolo, edella famiglia Morattidi euro.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,95 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,846. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 2,053.