Seduta poco mossa in Europa, a Milano spicca Nexi

(Teleborsa) - Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee
, così come a Piazza Affari.
A Milano sale Nexi
spinta dalle voci che vorrebbero un maggior coinvolgimento
di Cassa depositi e prestiti nel capitale
, con l'acquisizione di alcune quote dai fondi che le permetterebbe di diventare l'azionista di maggioranza dell'azienda italiana specializzata in soluzioni per il pagamento digitale.
Sul fronte macroeconomico
, economia stagnante come da attese
in Germania
nel terzo trimestre del 2025. Lo comunica la lettura definitiva diffusa dall'Ufficio statistico federale tedesco: il PIL del 3° trimestre
evidenzia un dato invariato su base trimestrale, uguale alla prima lettura e al consensus. Nel trimestre precedente si era registrata una diminuzione dello 0,2%.
Intanto, aumentano i prezzi alla produzione in Spagna
a ottobre 2025
. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE
, la variazione tendenziale si attesta a +0,7%, dopo il +0,3% di settembre. Su base mensile si registra un incremento dello 0,5%.Peggiora leggermente la fiducia dei consumatori francesi
nel mese di novembre 2025. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese
(INSEE), è stato indicato a 89 punti dai 90 del mese precedente. Il dato è anche migliore delle attese degli analisti che stimavano un calo fino a 87.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,153. L'Oro
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.133,2 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,42%.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +82 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,42%. Tra i mercati del Vecchio Continente Francoforte
è stabile, riportando un moderato +0,06%, si muove in modesto rialzo Londra
, evidenziando un incremento dello 0,35%, e andamento cauto per Parigi
, che mostra una performance pari a +0,14%.
Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share
, con le quotazioni che si posizionano a 44.880 punti.
Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,41%); sulla stessa linea, in lieve ribasso il FTSE Italia Star
(-0,22%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Saipem
(+2,66%), Nexi
(+2,33%), Leonardo
(+2,00%) e Mediobanca
(+1,50%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferrari
, che continua la seduta con -1,63%.
Tentenna Moncler
, con un modesto ribasso dell'1,45%.
Giornata fiacca per Azimut
, che segna un calo dell'1,38%.
Piccola perdita per Brunello Cucinelli
, che scambia con un -1,15%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Pharmanutra
(+3,81%), Comer Industries
(+1,60%), El.En
(+1,46%) e Italmobiliare
(+1,27%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Ariston Holding
, che ottiene -2,92%.
Scivola Intercos
, con un netto svantaggio del 2,33%.
In rosso SOL
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,28%.
Spicca la prestazione negativa di Ferragamo
, che scende del 2,22%.