OPA Xenon su Eles: pubblicato il documento di offerta, corrispettivo alzato a 2,95 euro

(Teleborsa) - EBidCo, veicolo indirettamente controllato da Xenon Private Equity VIII, ha annunciato la pubblicazione del Documento di Offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Eles Semiconductor Equipment, quotata su Euronext Growth Milan .Contestualmente, l’offerente ha comunicato l’aggiornamento della Sezione E del Documento di Offerta a seguito dell’incremento del corrispettivo da 2,65 a 2,95 euro per azione, già annunciato il 14 dicembre. Il nuovo prezzo incorpora un premio del 29,9% rispetto al prezzo ufficiale del 22 ottobre 2025, ultimo giorno di Borsa aperta prima dell’annuncio dell’OPA, e un premio dell’11,3% rispetto al corrispettivo dell’OPA concorrente promossa da Mare Engineering Group .Alla luce del nuovo corrispettivo, l’esborso massimo complessivo dell’offerta potrà raggiungere circa 46,6 milioni di euro, considerando il numero massimo di azioni oggetto dell’OPA. EBidCo ha confermato di aver trasmesso a Consob la cash confirmation letter a garanzia dell’esatto adempimento dell’offerta. Restano invariati tutti gli altri termini e condizioni dell’OPA.Il Periodo di Adesione avrà inizio alle 8:30 del 5 gennaio 2026 e terminerà alle 17:30 del 6 febbraio 2026, salvo eventuali proroghe. Trattandosi di offerta concorrente, gli azionisti che abbiano già aderito all’OPA Mare Group potranno revocare l’adesione e aderire all’offerta Xenon entro la chiusura del periodo.Georgeson S.r.l. è stata nominata Global Information Agent per fornire assistenza informativa agli azionisti.