Eventi e scadenze: settimana del 12 febbraio 2024

Lunedì 12/02/2024

Edison R

Martedì 13/02/2024

AbitareIn

AirBnb

Arterra Bioscience

BasicNet

Coca Cola

Denny's

Elica

Goodyear Tire & Rubber

Marriott International

Moody's

Riba Mundo Tecnologia

Trevi

Unidata

Mercoledì 14/02/2024

Cisco Systems

Ediliziacrobatica

Eviso

Fos

Gefran

Interpump

Sony

Svas Biosana

Telecom Italia

Tripadvisor

Giovedì 15/02/2024

Ala

Dropbox

ENI

Franchi Umberto Marmi

Hyatt Hotels

La Sia

Leone Film Group

Pdf Solutions

Stellantis

Stellantis

Unipol

UnipolSai

Wendy's

Telecom Italia

Venerdì 16/02/2024

ENI

Esautomotion

Farmacosmo

Imprendiroma

Juventus

Laboratorio Farmaceutico Erfo

Vne

(Teleborsa) -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo- Riunione informale dei ministri dello sviluppo10:00 -- Roma, Palazzo Merulana - Evento organizzato dalla Federazione UTILITALIA per un confronto sull'evoluzione dei mercati dell’energia europei e nazionali. Tra gli interventi, il ministro Pichetto Fratin, i presidenti di Utilitalia, CESI, Arera, Gruppo IREN, Gruppo HERA e Gruppo AGSM AIM11:00 -- L'evento “Together, beyond flying”, si svolgerà presso lo scalo di Roma Fiumicino, per festeggiare il 50° anniversario di Aeroporti di Roma. Oltre ai vertici di ADR, interverranno, tra gli altri, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Presidente ENAC11:30 -- Palazzo Diamantino, Milano - Conferenza stampa organizzata da BPER Banca e la Banca Europea per gli Investimenti, durante la quale verranno siglati due importanti accordi tra il Gruppo BPER Banca e la BEI a sostegno delle PMI e Mid Cap. Interverranno, tra gli altri, Flavia Mazzarella (Presidente BPER Banca) e Gelsomina Vigliotti (Vicepresidente BEI e Presidente FEI)15:00 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica Argentina, Javier Gerardo Milei- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Borsa di Seoul chiusa per festività- Borsa di Tokyo chiusa per festività- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- CDA: Bilancio- Turismo internazionale dell'Italia- Roma, Palazzo Borromeo, Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede - Ricorrenza della firma dei Patti Lateranensi e dell'Accordo di Revisione del Concordato alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Parigi - Alla riunione ministeriale 2024 dell'Agenzia internazionale dell'energia (IEA) si riuniranno i ministri di Energia e Clima provenienti da tutto il mondo per fare il punto sugli ultimi sviluppi nei mercati, nelle politiche e nelle transizioni energetiche. Parteciperà la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio10:30 -- Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma - Il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti partecipa alla Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico dei Carabinieri11:00 -- La cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2024 si svolgerà a Roma alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche istituzionali. Il Presidente, Guido Carlino, svolgerà la relazione sull'attività dell'Istituto nel 2023. Interverranno il Procuratore generale Pio Silvestri e il Presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco11:30 -- Palazzo Piacentini, Roma - Mostra organizzata dal MIMIT in occasione dei 140 anni dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Interverranno, tra gli altri, il ministro Adolfo Urso e il presidente di Unioncamere Andrea Prete. Saranno inoltre presenti i rappresentanti delle oltre 100 aziende partecipanti11:30 -- Bruxelles - La 5a riunione del Consiglio verterà sulle relazioni bilaterali e su questioni politiche. Il Consiglio sarà presieduto da Josep Borrell e la delegazione armena sarà guidata da Ararat Mirzoyan, ministro degli Affari esteri della Repubblica d'Armenia13:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari svolge l’audizione del Ministro della salute Orazio Schillaci17:20 -- Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, partecipa ai colloqui bilaterali con la Santa Sede, in occasione della ricorrenza della firma dei Patti Lateranensi e dell'Accordo di Revisione del Concordato- Asta medio-lungo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al IV trimestre esercizio 2023 e FY2023- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo- La Hulpe, Belgio - Riunione informale dei ministri della Competitività (ricerca)- Washington, DC - La Conferenza annuale di Politica Economica della National Association for Business Economics (NABE) riunisce centinaia di economisti, analisti, politici e leader aziendali. Il più grande evento pubblico annuale a Washington dedicato esclusivamente alla politica economica10:30 -- Palermo - Ryanair e Gesap, società di gestione dell’aeroporto di Palermo, presentano la programmazione dei voli per la stagione estiva 2024 (summer 2024). All’incontro con la stampa partecipano, tra gli altri, l'AD, il presidente e il DG di Gesap e il CEO di Ryanair DAC11:00 -- Nuovo appuntamento del ciclo di incontri “Italia 2024: Persone, Lavoro, Impresa”, la piattaforma di dialogo con i massimi esponenti del mondo delle istituzioni, della finanza e dell’impresa, promossa da PwC Italia in collaborazione con il gruppo editoriale GEDI. Evento in streaming11:00 -- Montecitorio - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, alla presentazione del rapporto del Comitato di vigilanza sull’attività di documentazione “Utilizzare l’intelligenza artificiale a supporto del lavoro parlamentare”14:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontro l'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania,Hans-Dieter Lucas16:30 -- Milano - Convegno Euronext Growth Milan: i risultati dell’OSSERVATORIO ESG di IRTOP. Le strategie sostenibili delle aziende quotate16:30 -- Montecitorio - Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, all’evento “Ambasciatori in Rosa”, organizzato dall’Associazione Susan G. Komen Italia- Regolamento BOT- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Approvazione dei dati preconsuntivi consolidati al 31.12.2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Milano - 12a edizione della Competizione Italiana di Mediazione (CIM), una gara tra 100 studenti, divisi in 18 squadre, in rappresentanza di 16 Università, che si sfidano in simulazioni di udienze per aggiudicarsi il titolo di miglior mediatore di controversie- Tirana, Albania - Il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti partecipa al Meeting FMI- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Mercato finanziario; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Debito delle Amministrazioni centrali09:00 -- Discorso di apertura di Christine Lagarde, in audizione davanti alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles09:00 -- MEF - Il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti incontra il ministro delle Finanze del Bangladesh Abul Hassan Mahmoud Ali e alle ore 10.00 incontra il ministro degli Esteri dell’Argentina, Diana Mondino09:30 -- Roma - Italian Investment Council – Remind è una piattaforma di dialogo e collaborazione tra Pubblico e Privato, un luogo di confronto, in cui esperti, leader aziendali e decision-maker possono condividere idee innovative, strategie vincenti e prospettive10:00 -- Campus Durando, Milano - Osservatorio Internet of Things "Smart home reloaded: è il momento di innovare su solide basi", organizzato dal Politecnico di Milano. Il convegno sarà l’occasione per presentare i numeri del mercato Smart Home in Italia e all’estero11:00 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà a Roma (Villa Doria Pamphilj) al Vertice intergovernativo Italia-Romania11:00 -- Sala Stampa Stadio Olimpico di Roma - Presentazione nazionale di eventi e iniziative ideati per festeggiare il titolo di Capitale europea dello Sport di Genova. Presenti, tra gli altri, i ministri Abodi e Santanchè, il presidente di Sport e Salute, Mezzaroma, il presidente del Coni, Malagò, il Sindaco di Genova e le massime autorità sportive15:00 -- Discorso di apertura di Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della BCE, sull'euro digitale in audizione davanti alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles. In seguito, alle ore 17.30, partecipa al CEO Summit organizzato da EuroCommerce15:30 -- Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, aprirà l’edizione 2024 dell'evento digitale del Sole 24 Ore "Welfare & HR Summit 2024. Nuovi scenari e sfide organizzative per le imprese del futuro". Focus sul futuro del mondo del lavoro in seguito alla alla trasformazione digitale e allo sviluppo dell’IA16:00 -- MEF - Il MEF, in collaborazione con ICE Agenzia e l’Ambasciata di Romania in Italia, organizza il “Business Forum Italia-Romania”. L’evento si terrà a Roma, in occasione del Vertice Intergovernativo tra Italia e Romania. Intervento di apertura del Vice Presidente del Consiglio Tajani, e dal Ministro degli Affari Esteri di Romania, Odobescu- Regolamento medio-lungo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Bilancio preconsuntivo al 31/12/2023 e delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2023 (terza tranche) - Comunicato stampa sulla distribuzione- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Live webcast e conference- CDA: Risultati dell’esercizio 2023- CDA: Risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2023- CDA: Risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2023- Risultati di periodo11:00 -- Appuntamento: Presentazione dei risultati preliminari di Gruppo al 31 dicembre 2023- Monaco - Al convegno MSC 2024 parteciperà il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L'evento riunisce più di 450 personalità da tutto il mondo, tra cui capi di stato, ministri, personalità di spicco di organizzazioni internazionali e non governative, imprenditori, giornalisti, per discutere le questioni più urgenti di politica di sicurezza internazionale- Appuntamento: Comunicato stampa sul preconsuntivo e conference call- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive