Alfonsino, margini per ordine in aumento con integrazione piattaforma Rushers

Alfonsino

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha annunciato ilall'interno del proprio modello di business.Sul campione di ordini evasi nel periodo di attività che va dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 - pari a 51.231 ordini relativi al comparto Food - il modello Rushers ha comportato unpari al 276% passando da un margine per ordine del modello tradizionale pari a 1,26 euro a 4,63 euro del nuovo modello. Il margine per ordine è un indicatore gestionale che tiene conto dei costi e dei ricavi strettamente connessi alla finalizzazione delle consegne, escludendo, quindi, altri costi e ricavi tipicamente non legati al volume di produzione.il nuovo marketplace dedicato alle consegne ha preso, dedicata alla consegna di cibi pronti e che rappresenta in maniera sostanziale la maggioranza dei volumi prodotti a livello aziendale, operando su tutti i centri in cui la società è attiva. Sono esclusi dal calcolo gli ordini evasi in "Take-Away" e gli ordini relativi alla divisione "Groceries", i quali invece rientrano al livello di gestione ancora sotto il modello precedente."Gli straordinari risultati ottenuti dalla gestione di Rushers nel periodo di osservazione, con un aumento del margine per ordine del 276%, confermano la bontà del progetto restituendoci grande fiducia e serenità nel perseguimento dei nostri obiettivi in vista della- ha commentato il- Vista la quasi totale autonomia della piattaforma sulle operatività di Alfonsino procederemo ora al suo posizionamento commerciale, con l'obiettivo di renderla uno deibenchmark leader a livello di settore"