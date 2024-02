Eventi e scadenze del 13 febbraio 2024

Lunedì 12/02/2024

Martedì 13/02/2024

(Teleborsa) -- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Parigi - Alla riunione ministeriale 2024 dell'Agenzia internazionale dell'energia (IEA) si riuniranno i ministri di Energia e Clima provenienti da tutto il mondo per fare il punto sugli ultimi sviluppi nei mercati, nelle politiche e nelle transizioni energetiche. Parteciperà la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen- Turismo internazionale dell'Italia- Roma, Palazzo Borromeo, Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede - Ricorrenza della firma dei Patti Lateranensi e dell'Accordo di Revisione del Concordato alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema10:30 -- Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma - Il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti partecipa alla Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico dei Carabinieri11:00 -- La cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2024 si svolgerà a Roma alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche istituzionali. Il Presidente, Guido Carlino, svolgerà la relazione sull'attività dell'Istituto nel 2023. Interverranno il Procuratore generale Pio Silvestri e il Presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco11:30 -- Bruxelles - La 5a riunione del Consiglio verterà sulle relazioni bilaterali e su questioni politiche. Il Consiglio sarà presieduto da Josep Borrell e la delegazione armena sarà guidata da Ararat Mirzoyan, ministro degli Affari esteri della Repubblica d'Armenia11:30 -- Palazzo Piacentini, Roma - Mostra organizzata dal MIMIT in occasione dei 140 anni dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Interverranno, tra gli altri, il ministro Adolfo Urso e il presidente di Unioncamere Andrea Prete. Saranno inoltre presenti i rappresentanti delle oltre 100 aziende partecipanti13:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari svolge l’audizione del Ministro della salute Orazio Schillaci15:00 -- Roma - Il convegno, organizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti, è articolato in due tavole rotonde che affronteranno gli aspetti contabili, aziendalisti e civilistici della materia e si concluderà con una serie di interventi sul calendario di riforma della normativa. Interverranno, tra gli altri, il ministro Urso (Imprese e Made in Italy) e il viceministro Sisto (Giustizia)17:20 -- Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, partecipa ai colloqui bilaterali con la Santa Sede, in occasione della ricorrenza della firma dei Patti Lateranensi e dell'Accordo di Revisione del Concordato- Asta medio-lungo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al IV trimestre esercizio 2023 e FY2023- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio