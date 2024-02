Powersoft corre in Borsa sulla collaborazione tecnologica con Ferrari

Powersoft

Ferrari

Powersoft

(Teleborsa) -per il titolo, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione per il settore pro-Audio, dopo l'annuncio di unaconLa collaborazione ha l'obiettivo di sviluppare soluzioni che contribuiscano a, minimizzando i consumi energetici e garantendo benefici in termini di efficienza, affidabilità e qualità del suono. "La collaborazione con Ferrari rappresenta undi Powersoft e dimostra la capacità e la creatività italiana nel campo dell'acustica nel mercato automotive", ha commentato il CEO di Powersoft, Luca Lastrucci.estende i guadagni rispetto alla seduta precedente,, con un. Il titolo era già ben impostato, con un +25% da inizio anno. Si tratta di un nuovo massimo storico per la società, quotata sul listino delle PMI (ex AIM Italia) da dicembre 2018.