Trattori, maggioranza trova intesa: Irpef al 50% per redditi tra 10 e 15 mila euro

(Teleborsa) - Il Governo ha depositato, a quanto si apprende, l'emendamento peragraria che sarà inserito nel decreto Milleproroghe.Il testo, firmato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, prevede l'esenzione totale per i redditi fino aLa misura avrà la durata di due anni. Grande soddisfazione espressa dalla Lega "per la determinazione del governo a rivedere il provvedimento sull'Irpef, così come richiesto sin dalla scorsa settimana da Matteo Salvini".che in molti interpretano comeL'emendamento al decreto Milleproroghe, rappresenta, di fatto, la sintesi tra la posizione delguidato davoleva fermarsi al tetto dei, e la richiesta dellagiorni per arrivare aiannunciaPace fatta, dunque, tra le forze di maggioranza tanto da far dire alla stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni di vedere unanonostante le "sfumature diverse", che semmai per la premier sono un "v