USA, l'inflazione sale a settembre meno del previsto. Spese personali +0,3% e redditi +0,4%

(Teleborsa) - Crescono in linea con le attese i redditi e le spese delle famiglie americane. Secondo il(BEA) degli Stati Uniti, i consumi personali (PCE) sono aumentati dello 0,3% a settembre come registrato nel mese precedente, risultando in lnea con le attese degli analisti.hanno registrato un incremento dello 0,4%, superiore alle stime del mercato (+0,3%), contro il +0,4% rilevato nel mese precedente.Il, evidenzia una variazione dello 0,2% su mese (in linea con le stime degli analisti e con il mese precedente) e del 2,8% su anno, inferiore al consensus (+2,9%) e rispetto al +2,9% precedente.