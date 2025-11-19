Mare Group, perfezionata l'acquisizione di Rack Peruzzi per 250 mila euro

(Teleborsa) - Mare Group
, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha perfezionato l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Rack Peruzzi
. Le condizioni sospensive indicate in sede di annuncio a maggio
- scissione immobiliare e verifica prevista dalla normativa Golden Power - risultano entrambe avverate.
In conformità all'accordo di investimento ed ai risultati 2024 confermati dalla due diligence (VdP: 1.964 mila euro; EBITDA Adj:146 mila euro e PFN 370 mila euro), il prezzo di acquisto è stato di 250 mila euro
. Inoltre, come da accordi, attraverso un aumento di capitale
da 150 mila euro Mare Group ha fornito risorse necessarie per potenziare le linee produttive e aumentare la capacità del sito industriale
in provincia di Torino.
Rack Peruzzi è una società piemontese
attiva da oltre cinquant'anni nella progettazione e produzione di sistemi di precisione ad elevata sicurezza per la protezione di risorse critiche e per il settore Aerospace & Defense.
"Il perfezionamento del closing segna l'ingresso di Rack Peruzzi nel nostro perimetro, in continuità con il percorso avviato a maggio - ha detto il CEO Antonio Maria Zinno
- Il polo italiano dell'ingegneria ad alta tecnologia prosegue nella sua crescita, in linea con quanto annunciato al mercato".