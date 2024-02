Energia: ‘M’illumino di Meno’, da ENEA luci spente, una guida e un corso online salva-bollette

(Teleborsa) -; un corso online sul risparmio energetico (giovedì 15) e una. Sono le iniziative con le quali ENEA aderisce alla Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili "", promossa dal programma Caterpillar di, che si celebra il 16 febbraio per l’anniversario dell’entrata in vigore del protocollo di Kyoto.In questa, il Dipartimento ENEA per l’Efficienza energetica organizza, in collaborazione con Isnova, un corso gratuito online di 60 minuti con strumenti pratici per ridurre consumi e spese in campo energetico. Il corso si terrà il 15 febbraio dalle 18:00 alle 19:00 e verrà diffuso attraverso la pagina Facebook e il portale web ENEA, dove rimarrà disponibile anche dopo la conclusione.Ideato e condotto da ricercatori ENEA ed esperti del settore, il corso intende guidare i partecipanti affrontando alcuni argomenti: dalla comprensione della bolletta energetica, agli incentivi disponibili, fino alle misure da adottare per il risparmio energetico. L’iniziativa fa parte delleper l’efficienza energetica "Italia in Classe A", promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzato da ENEA. "Auspichiamo che i partecipanti attraverso il corso acquisiscano una maggiore consapevolezza e apprendano misure, strategie e azioni concrete che possono mettere in pratica immediatamente per ridurre il loro consumo energetico e risparmiare sulle bollette. Per questo, abbiamo immaginato un corso no borders, accessibile a tutti, indipendentemente dalle proprie conoscenze e dalle disponibilità di tempo ed economiche", affermaIn occasione di M’illumino di Meno, ENEA mette a disposizione di cittadini, imprese e istituzioni una guida in 20 punti per ridurre i consumi energetici. Si tratta di modelli replicabili, dalla singola abitazione al contesto urbano fino alle smart city, basati su tecnologie innovative e abilitanti, comunità energetiche, con benefici in termini di riduzione dei consumi energetici, dei costi in bolletta e di impatto ambientale. Alcune delle soluzioni, che consentono di migliorare anche la qualità della vita e di rendere la città più sostenibile inclusiva e sicura, sono state già testate in alcuni quartieri di Roma e in altri Comuni italiani e successivamente anche qualificate all’interno dello Smart Village del Centro Ricerche ENEA Casaccia.