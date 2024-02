DiaSorin, Standard Ethics declassa rating di sostenibilità

DiaSorin

(Teleborsa) -ha abbassato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica inclusa nel FTSE MIB, adal precedente "EE-". Si tratta del quarto notch su nove (nella fascia "Low") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Secondo la metodologia di Standard Ethics, pur coprendo alcune delle principali tematiche ESG con una reportistica adeguata, per DiaSorin residuano spazi di miglioramento anche in relazione alla sua crescita dimensionale ed alla sua maggiore internazionalizzazione. Gli analisti segnalano la possibilità di, soprattutto su temi rilevanti come ad esempio quelli della diversità, inclusione e parità di genere; appare possibile, inoltre, raggiungere unadi medio e lungo periodo, così come l’innalzamento del numero dei consiglieri indipendenti.Lein materia di Sostenibilità e governance della Sostenibilità rappresentano punti di riferimento su cui prendere spunto per mettere a terra queste implementazioni.