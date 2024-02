PNRR, Fitto: grande sfida, lavoro Governo "complesso ma positivo"

(Teleborsa) -stiamo lavorando a un decreto legge di attuazione di quella revisione". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr,, in occasione dell’sottolineando che "ma che sicuramente alla luce del lavoro fatto nell'ultimo anno e anche per l'ottima collaborazione con la Commissione europea, rappresenta uper la quale oggi ci sono tutte le condizioni per poterla portare in porto. I"Siamo in una fase in cui stiamo avviando la messa a terra del PNRR che rappresenta una occasione fondamentale per poter intercettare la crescita", ha detto Fitto ricordando che il PNRR "Il Ministro ha anche ricordato che "oggi siamo in attesa della definizione e dell'approvazione della quinta rataIl lavoro che il governo ha fatto "è molto complesso, ma anche molto positivo", ha concluso.