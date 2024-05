Revisione Pac, Confagricoltura: "Semplificazione significativa a vantaggio delle imprese anche grazie a retroattività"

(Teleborsa) - "L'approvazione da parte del Consiglio UE della parziale revisione della PAC è un grande risultato per le imprese agricole che imprime un'accelerazione importante verso un'incisiva semplificazione, riducendo i vincoli all'attività produttiva. Sebbene ci sia ancora molto da fare, questo è un primo traguardo, ottenuto grazie al documento presentato a febbraio dal Governo italiano alla Commissione, che includeva le proposte di Confagricoltura annunciate durante l'Assemblea straordinaria a Bruxelles. Ottima la retroattività a partire dall'inizio dell'anno in corso". È quanto ha affermatocommentando l'approvazione della– fa sapere Confagricoltura in una nota – "ringrazia il Governo, e in particolare il ministro Lollobrigida, per il lavoro essenziale e positivo svolto in ambito europeo. Occorre ora procedere a livello nazionale alla modifica del Piano strategico per l'applicazione della PAC. A livello comunitario, intanto, proseguono le iniziative per la revisione della direttiva sulle pratiche sleali e per rafforzare il ruolo dell'agricoltura all'interno della filiera"."Resta comunque indispensabile una profonda riforma della PAC, più attenta alla produzione, alla competitività e alla tutela dei redditi", ha concluso Giansanti.