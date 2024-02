Svas Biosana, TP ICAP Midcap alza target price e conferma Buy

Svas Biosana

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato il(aper azione da 13,8 euro) e confermato il) su, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati preliminari del 2023.Gli analisti scrivono che il gruppo ha, registrando ricavi di 118,2 milioni di euro, superando la loro stima di 110,7 milioni di euro, segnando così un nuovo anno di crescita superiore al 20% rispetto all'esercizio precedente (97,2 milioni di euro).A seguito di questi "risultati eccezionali", hannodi ricavi per il 2024 a 123,5 milioni di euro (contro 115,7 milioni di euro) e per il 2025 a 129,5 milioni di euro (contro 121,3 milioni di euro)."Siamo fiduciosi nel dossier, così come nella strategia attuata dalla dirigenza - si legge nella ricerca - Secondo noi, Svas Biosana dovrebbe: continuare la sua crescita, in particolare grazie a Bormia che facilita l'acquisizione di nuovi clienti e l'espansione del portafoglio prodotti; sfruttare la futura fabbrica di produzione di prodotti per l'incontinenza per accedere a nuove offerte e generare ulteriori entrate per la divisione Farmex; beneficiare della diminuzione delle materie prime enei prossimi anni (stimato al 12,8% per il 2023)".