Semiconduttori, dagli USA 1,5 miliardi di aiuti a GlobalFoundries

(Teleborsa) - Il governo degli Stati Uniti concederà 1,5 miliardi di dollari aper aumentare la produzione di semiconduttori, con l'obiettivo di rafforzare le catene di approvvigionamento nazionali., costruirà un nuovo impianto di produzione di semiconduttori a Malta, New York, ed espanderà le attività esistenti in quella sede e, a Burlington, Vermont, secondo i termini dell'accordo preliminare con il Dipartimento del Commercio.E' previsto checomplessivi nei due Stati.I progetti, finanziati nell'ambito del CHIPS and Science Act, genererannonell'arco di un decennio."I chip che GlobalFoundries produrrà in queste nuove strutture sono chip essenziali per la nostra sicurezza nazionale", ha dichiarato il Segretario al Commercioai giornalisti durante un briefing sull'accordo.GlobalFoundries ehanno annunciato, lo scorso 9 febbraio, un accordo a lungo termine per assicurare alla casa automobilistica processori prodotti negli Stati Uniti, che la aiuteranno ad evitare la carenza di chip che ha causato il blocco della produzione di milioni di auto durante la pandemia Covid-19. "L'annuncio di oggi garantirà che questo non accada di nuovo", ha detto ancora Raimondo. Il nuovo stabilimento di Malta produrrà chip di alto valore che attualmente non vengono prodotti negli Stati Uniti, ha aggiunto."Come industria, orae alla crescita della nostra talentuosa forza lavoro americana nel settore dei semiconduttori", ha dichiaratoin un comunicato.