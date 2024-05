Wall Street chiude contrastata

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 38.884 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 5.188 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,01%); sulla stessa linea, sulla parità l'(+0,03%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,17%),(+1,12%) e(+1,09%). Nel listino, i settori(-0,56%) e(-0,53%) sono stati tra i più venduti.Al top tra i(+2,20%),(+1,78%),(+1,39%) e(+1,33%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,51%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,09%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,02%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,94%.(+7,10%),(+2,72%),(+2,56%) e(+2,13%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -11,48%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,18%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,76%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,83%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,4%; preced. 0,5%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,43 Mln barili; preced. 7,27 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 211K unità; preced. 208K unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 77 punti; preced. 77,2 punti).