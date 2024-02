Consip e Istat rinnovano collaborazione strategica per tre anni

(Teleborsa) -(2024-2026) lafinalizzata allo sviluppo di iniziative di acquisto su servizi professionali e strumentali a supporto della realizzazione delle indagini statistiche dell’Istituto.Questa, avviata fin dal 2015, nasce dalla convergenza delle reciproche finalità istituzionali contribuendo alla conoscenza dei fenomeni sociali ed economici del nostro Paese, fondamentale per la progettazione delle politiche pubbliche.Negli ultimi otto anni,, nel ruolo di, ha realizzatoper un valore complessivo di, per la realizzazione di numerose indagini statistiche dell’Istat (tra cui quelle sulle spese, sul reddito e sulle condizioni di vita delle famiglie, sulla sicurezza dei cittadini, sulle forze di lavoro e sui consumi energetici), nonché per servizi accessori e strumentali alla realizzazione dei censimenti (come, per esempio, i servizi postali).