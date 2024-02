Eredità Agnelli, firme di "natura ragionevolmente apocrifa"

(Teleborsa) - Ihanno fattocontro il decreto emesso dalla procura di Torino. Nello stesso tempo i magistrati che indagano sulla presunta frode fiscale in relazione all'eredità di Marella Caracciolo chiedono unae madre di Margherita. Dalle prime analisi che sono state eseguite sulle copie dei documenti, come era già venuto fuori nei giorni scorsi, i pm avrebbero riscontrato alcune anomalie. Secondo gli inquirenti, infatti, le firme in questione sarebbero di "natura ragionevolmente apocrifa" in particolare su "alcuni documenti di rilievo", come "le aggiunte testamentarie" e anche su dei "contratti di locazione degli immobili italiani". La procura torinese punta a svolgere proprio su questi documenti la nuova consulenza grafologica riguardo le firme di Marella. Un'analisi che dovrebbe essere fatta quando verranno acquisiti i documenti originali, che i magistrati contano di trovare al più presto.hanno impugnato al Riesame il provvedimento di perquisizione, eseguito anche su sistemi informatici. Il primogenito di Margherita e il commercialista della famiglia Agnelli, che è anche presidente della Juventus, sono indagati assieme al notaio svizzero che ha redatto i testamenti di Donna Marella, morta il 23 febbraio 2019 all'età di 92 anni. Una mossa, quella del ricorrere al tribunale del riesame, che permetterebbe alle due difese di conoscere di fatto le carte in mano al pool formato dal procuratore aggiunto Marco Gianoglio e dai pubblici ministeri Mario Bendoni e Giulia Marchetti, titolari dell'inchiesta.L'indagine è partita un anno fa dopo unsecondogenita dell'Avvocato, nel corso di una battaglia legale che la vede contrapposta ai figli avuti con l'ex marito Alain Elkann, John, Lapo e Ginevra. Al momento non ci sono né smentite né conferme sul fatto che anche Urs von Gruenigen abbia preso la stessa decisione di Elkann e Ferrero, impugnando anche lui il decreto. La guardia di finanza aveva perquisito oltre lo studio del commercialista, le sedi legali delle fiduciarie che gestiscono il patrimonio della famiglia Agnelli-Elkann, anche la residenza anagrafica di John, la storica Villa Frescot, immersa nella collina di Torino. Durante le perquisizioni le fiamme gialle hanno sequestrato device, computer e documenti. E su quei documenti vogliono vederci chiaro.