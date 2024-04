Fuorisalone 2024: "Materia e Natura" per un indotto che vale 261 milioni di euro

(Teleborsa) - La natura al centro dell’edizione 2024: conFuorisalone invita ad un’esplorazione profonda della connessione tra queste due parole. Le riflessioni sullae i tentativi di trasformarla sono da sempre al centro della, che la studia, sperimenta e manipola per poter interpretare la relazione con il mondo naturale. La parolainvece è un forte richiamo alle questioni più urgenti e attuali del nostro presente e sottolinea l'importanza di promuovere progetti orientati versoe rispettose dell’ambiente. Materia Natura diventa, così, per, la chiave di lettura centrale per osservare e mappare le iniziative che durante la Design Week 2024 danno vita a nuovi linguaggi e visioni rispetto alle azioni che il design è in grado di attivare nel contesto di un ripensamento radicale del rapporto tra l’uomo e l’ambiente che abita.Come ogni anno quindi Fuorisalone si impadronisce delle, individuandototali da esplorare alla ricerca dei trend più innovativi legati alma anche all’ingegneria dei materiali, alleed alla sperimentazione. Non più stand ma, spesso location specific, che mirano più a trasmettere l’idea e la ricerca del designer piuttosto che il prodotto a se stante, che resta comunque presente ma non sempre protagonista.Nato come appuntamento informale negli anni ‘80 ed inserito poi, negli anni ‘90, nel palinsesto ufficiale del Salone del Mobile, come alternativa per tutti i brand e i designer che non riuscivano a trovare posto all’interno dell’evento principale, il Fuorisalone, recentemente evolutosi in una più strutturata design week, è oggi unche supera il Salone stesso per numero di visitatori e contribuisce in maniera importante all’indotto sulla città che, secondo uno studio di Confcommercio, sfiora in totale i, segnando unarispetto all’anno precedente, grazie soprattutto ai visitatori stranieri che saranno il 73% del totale. Nella fattispecie si stima una spesa pro capite stimata di 274 euro al giorno, il 10,1% in più del 2023, suddivisa tra shopping, ristorazione e pernottamenti. Relativamente a quest’ultimo segmento sono cresciute del 6,7% le prenotazioni di appartamenti in affitto breve (quest'anno al 64,5%), mentre sono diminuite del 9% quelle in albergo.Difficile invece stimare idel Fuorisalone che, grazie alla sua capillarità, coinvolge quasi tutto il territorio urbano e la popolazione che, volente o nolente, si ritrova coinvolta nelle varie iniziative. Le proiezioni più affidabili si assestano però sui, segnando la settimana più frequentata in assoluto all’interno del palinsesto degli eventi cittadini.