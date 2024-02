G7, il 24 febbraio prima riunione dei Capi di Stato e di Governo sotto la presidenza italiana

(Teleborsa) - Il 24 febbraio, in occasione del secondo anniversario dell'aggressione russa contro l'Ucraina, lapresiederà unala prima sotto la Presidenza italiana. È quanto fa sapere la presidenza italiana del G7 in una nota.Previsto anche il collegamento delAl termine, sarà adottata una dichiarazione congiunta.Al centro della discussione ci sarà il tema delSu questo fronte sabato scorso ilin conferenza stampa a Monaco, ha fatto sapere che "l'ottavo pacchetto di aiuti approvato dal parlamento sarà in Ucraina in questi giorni". "Facciamo quello che dobbiamo fare come Italia per sostenere l'Ucraina. Non siamo in guerra con la Russia, difendiamo l'indipendenza dell'Ucraina, che è cosa ben diversa – ha detto Tajani –. Condanniamo tutto quello che ha fatto Putin, il Cremlino. Vogliamo lavorare per la pace giusta ma non vogliamo fare la guerra con nessuno. Difendiamo il diritto internazionale, abbiamo inflitto sanzioni, dobbiamo valutare cosa fare dei beni sequestrati ai russi, ma vogliamo lavorare per la pace, lavorare in sostegno dell'Ucraina significa lavorare in sostegno della pace".sotto la presidenza di Antonio Tajani "hanno sottolineato che la Russia dovrà pagare per i danni e la devastazione che sta provocando all'Ucraina e alla sua popolazione". Nella dichiarazione di Tajani a nome del G7 si afferma che "hanno ribadito la loro determinazione a mantenere gli asset sovrani della Russia nelle loro giurisdizioni congelati fino a quando non pagherà per i danni che ha provocato". I membri del G7 "continueranno a esplorare tutte le possibili strade per aiutare l'Ucraina a ottenere compensazioni dalla Russia, in linea con i loro rispettivi sistemi legali e con il diritto internazionale".