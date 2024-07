Eventi e scadenze del 9 luglio 2024

Lunedì 08/07/2024

Martedì 09/07/2024

(Teleborsa) -- Budapest - Riunione informale dei ministri della Competitività (mercato interno e industria)- Il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, presenta il rapporto di metà anno sulle linee guida della politica monetaria presso la Commissione bancaria al Senato- Pubblica l'outlook sull'energia- Washington, D.C. - Vertice dei capi di Stato e di governo dei trentadue membri dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, dei loro paesi partner e dell'Unione Europea, così come dell'Ucraina, inclusi 23 Presidenti di Parlamento. Il vertice di Washington segnerà il 75° anniversario della NATO- Washington D.C - Panel dei Leader dei Parlamenti del Nato Parliamentary Summit, alla vigilia del vertice NATO. Questo incontro di alto livello metterà in evidenza l'importanza della dimensione parlamentare dell'Alleanza. Parteciperà anche Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei Deputati- Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve- Washington DC - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra i membri dell’Italian American Congressional Delegation09:30 -- Torre PwC, Milano - Alla presentazione del "Piano di espansione e inclusione sociale. Un sogno che viaggia su quattro ruote" di PizzAut, interverranno, tra gli altri, Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro e Alessandra Locatelli, Ministro per la Disabilità, Claudio Sgaraglia, Prefetto di Milano e Andrea Toselli, Presidente e AD di PwC Italia10:00 -- Roma, Auditorium della Tecnica - L’Assemblea sarà l'occasione per fare il punto sull’impegno delle banche. Aprirà i lavori il Presidente, Antonio Patuelli, che terrà la relazione. Seguiranno gli interventi del Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta e del Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti10:00 -- Sala Zuccari, Senato della Repubblica - Evento organizzato in collaborazione con le istituzioni parlamentari e su iniziativa della Vicepresidente del Senato Ronzulli e promosso da Aindo. Interverranno, tra gli altri, l'AD di Aindo, la Vicepresidente del Senato e i Sottosegretari di Stato Freni e Butti10:00 -- Roma, Palazzo Rospigliosi - Convegno promosso da Coldiretti e Fondazione UniVerde. Focus su - Resilienza, tecnologie green e sostenibilità per la tutela della biodiversita' naturale. Interverranno, tra gli altri, i presidenti di Coldiretti e della Fondazione UniVerde e il ministro Lollobrigida10:30 -- Milano, Auditorium di Assolombarda - Nomisma presenta il secondo Rapporto sul mercato immobiliare 2024. Interverranno, tra gli altri, il DG di Assolombarda, Alessandro Scarabelli e il CEO di Nomisma, Luca Dondi Dall’Orologio11:00 -- Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati - Presentazione della Relazione annuale 2024 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sullo Stato dei servizi e l’Attività svolta. Intervento del vicepresidente della Camera, Sergio Costa. Illustra il Rapporto Stefano Besseghini, Presidente ARERA11:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie svolge l’audizione del Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Eugenia Maria Roccella11:00 -- Roma, Palazzo Montecitorio - Il Rapporto Annuale dell’Agenzia del Demanio "L'Italia e i suoi Beni - Creare valore con gli immobili dello Stato" illustra le attività svolte e i risultati conseguiti nel 2023 per la gestione e riqualificazione del patrimonio immobiliare dello Stato. Tra gli interventi, il Direttore Agenzia del Demanio, il Viceministri Leo e il Vicepresidente della Camera Rampelli14:30 -- Roma, sede di Unioncamere - Principale evento bilaterale della Camera di Commercio Italiana per la Germania (ITKAM). Protagonista sarà nuovamente il tema dell’energia e della transizione energetica, con particolare attenzione all’idrogeno verde15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema