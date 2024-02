Home Depot prevede nuovo calo delle vendite comparabili nel 2024

Home Depot

(Teleborsa) -, rivenditore al dettaglio statunitense di prodotti per la manutenzione della casa, ha chiuso il 2023 conpari a 152,7 miliardi di dollari, con un calo del 3,0% rispetto all'anno fiscale 2022. Lesono diminuite del 3,2% e le vendite comparabili negli Stati Uniti sono diminuite del 3,5%.Glisono stati di 15,1 miliardi di dollari, o 15,11 dollari per azione, rispetto agli utili netti di 17,1 miliardi di dollari, o 16,69 dollari per azione nell'anno fiscale 2022. Per l'anno fiscale 2023, gli utili per azione sono diminuiti del 9,5% rispetto allo scorso anno."Dopo tre anni di crescita eccezionale per la nostra attività, il 2023 è stato- ha affermato il- Durante l'anno fiscale 2023, ci siamo concentrati su diverse iniziative per rafforzare il business rimanendo allo stesso tempo fedeli ai nostri investimenti strategici volti a creare la migliore esperienza interconnessa, ad aumentare la nostra quota di portafoglio professionale attraverso il nostro ecosistema unico di capacità e a costruire nuovi negozi"Per illa società si attende una crescita totale delle vendite di circa l'1,0% (inclusa la 53a settimana), vendite comparabili in calo di circa l'1,0% per il periodo di 52 settimane, crescita percentuale dell'utile per azione su 53 settimane di circa l'1,0%.