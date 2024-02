Portobello, concluso ABB. Flottante al 43,75%

Portobello

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan proprietaria della omonima catena retail e del portale ePRICE, ha concluso positivamente l'operazione di, mediante accelerated bookbuilding (ABB).L'aumento di capitale ha avuto ad oggetto complessive 661.050 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, corrispondenti a circa il, per un controvalore complessivo dell'aumento pari ad 4.627.350 euro (inclusivo di sovrapprezzo) ed è stato eseguito con esclusione del diritto di opzione. Le azioni di nuova emissione sono state collocate ad un prezzo per azione di 7,00 euro, di cui 0,19 euro imputato a quota capitale e 6,81 euro a sovrapprezzoA seguito dell’integrale sottoscrizione delle azioni di nuova emissione il capitale sociale di Portobello post aumento è di 1.017.191,40 euro, suddiviso in 5.315.602 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, con unpari a circa ilha agito in qualità didell'accelerated bookbuilding.