Janus Henderson acquista NBK Capital Partners e Tabula IM

Janus Henderson

(Teleborsa) -, colosso globale dell'asset management, ha concluso una partnership strategica con NBK Wealth, il ramo di gestione patrimoniale del gruppo National Bank of Kuwait, in base alla quale(NBKCP), il team di investimenti privati di NBK Wealth, sarà acquisito da Janus Henderson, diventando la sua nuova divisione di private capital per i mercati emergenti.Inoltre, Janus Henderson ha concluso un accordo per l'acquisizione di, un provider indipendente di ETF leader in Europa con un focus sul reddito fisso e su soluzioni di investimento sostenibili.Entrambe le operazioni si prevede saranno finalizzate nel secondo trimestre del 2024. Idelle transazioni non sono stati resi noti."Continuiamo a perseguire i nostri obiettivi strategici e siamo straordinariamente lieti di collaborare con i talentuosi professionisti di NBKCP e Tabula - ha commentatodi Janus Henderson - Queste operazioni rappresentano passi strategici per amplificare i punti di forza esistenti e diversificare laddove i clienti ci consentono di operare con successo. Lae queste acquisizioni mirate rappresentano solo l'inizio di quelle che riteniamo saranno numerose partnership future per soddisfare le esigenze dei nostri clienti e sostenere la crescita di Janus Henderson".