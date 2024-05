Vianini, Caltagirone supera il 90%. Verso delisting

Vianini

(Teleborsa) -hadel capitale di, società del gruppo Caltagirone quotata su Euronext Milan e attiva nell'edilizia. Nelle giornate dell'8 e del 9 maggio 2024 Capitolium S.r.l., società indirettamente controllata da Francesco Gaetano Caltagirone, ha infatti acquistato complessivamente 189.000 azioni ordinarie, rappresentative dello 0,179% del capitale. Il prezzo più alto pagato nel contesto di tali acquisti è pari a 0,86 euro per azione.Capitoliumsufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie. Per questo, è sorto in capo a Capitolium l'obbligo di acquistare dai restanti azionisti che ne facciano richiesta tutte le azioni ordinarie residue in circolazione. Ad oggi, le azioni residue sono pari a 10.498.368, corrispondenti a circa il 9,96% del capitale. Alla chiusura odierna (0,85 euro per azione), la capitalizzazione è di 89,5 milioni di euro.L'adempimento dell'obbligo di acquisto comporterà ladelle azioni ordinarie da Euronext Milan, ovvero il delisting da Borsa Italiana. È intenzione di Capitolium esercitare il diritto di acquisto (squeeze-out) a seguito dell'adempimento dell'obbligo di acquisto, al ricorrere dei relativi presupposti.