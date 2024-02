Tim, Labriola: operazione con KKR cambierà il volto della società

Tim

(Teleborsa) - L'amministratore delegato di, ha dichiarato che il gruppo "sta ottenendo grandi risultati ma resteremo concentrati perché la nostra sfida è costruire la, renderla sempre più solida realizzando costantemente ciò che promettiamo di raggiungere, esattamente come abbiamo fatto in questi due anni". Incontrando quasi mille manager dell'azienda per presentare i risultati del 2023, Labriola ha aggiunto: "facciamo parte di un'azienda che vive in unma ci distinguiamo dagli altri per capacità di portare numeri e risultati"."Non solo stiamo per concludere conun', che cambierà il volto dell'azienda, ma abbiamo anche messo dei tasselli fondamentali nel rilancio del business e grazie al superamento del fardello del debito ci stiamo riservando delle opzionalità strategiche per il futuro", ha proseguito."Tutto questo lo abbiamo fatto grazie all'impegno di tutti: la– ha dichiarato Labriola –. Siamo tornati ad essere un'azienda in grado di fare ciò che promette e lo abbiamo dimostrato, lo abbiamo fatto in, che era in crisi e ora è un gioiello, e lo stiamo facendo anche incentrando le guidance di piano per il secondo anno consecutivo, come non accadeva da circa 12 anni"."È vero – ha spiegato Labriola – che ci separeremo e diventeremo due aziende ma saranno entrambe aziende leader nel loro settore.sarà il principale operatore e il più infrastrutturato.sarà il punto di riferimento per ildella"."Nel frattempo, sui bandi delsiamo l'unica azienda ad aver partecipato a tutte le gare e in alcuni casi stiamo addirittura superando i target previsti, grazie al grande lavoro dei colleghi di rete. Tutto questo lo abbiamo portato avanti mentre mettevamo a terra con KKR un'operazione da, il terzo deal più grande di sempre in Italia e il quinto in Europa negli ultimi 5 anni", ha sottolineato l'amministratore delegato di Tim."Abbiamo di fronte ancora delle sfide importanti, quelle comuni a chi sta dentro questo settore. C'è bisogno di interventi anchedi riequilibrio che portino tutto il comparto a svilupparsi per poter essere l'che serve all'Italia e all'Europa", ha concluso il manager.