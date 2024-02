ION Markets, Moody's conferma rating "B3" con outlook stabile

Moody's

(Teleborsa) -ha confermato il corporate family rating (CFR) dia unLa conferma dei rating di ION Markets riflette la sua, bilanciata dalladella società, dimostrata da molteplici add-on ai term loan della società effettuati nel 2023 e all'inizio del 2024, che hanno aggiunto circa 390 milioni di euro di debito al gruppo.Larimane elevata a 8,3 volte il rapporto debito/EBITDA (pro forma per l'aggiunta del prestito all'inizio del 2024) e l'assenza di riduzione per un periodo prolungato porterà sempre più a pressioni al ribasso sui rating, in particolare con l'avvicinarsi del rifinanziamento.ION Markets, una divisione del Gruppo ION di Andrea Pignataro, è un fornitore globale di software e servizi di trading mission-critical, principalmente per i mercati azionari, a reddito fisso, dei derivati, dei cambi e delle opzioni. Vende le sue soluzioni principalmente a banche, hedge fund, broker e altri istituti finanziari. Nel 2023, la società ha generatoper 1,03 miliardi di euro e unrettificato di 566 milioni di euro.