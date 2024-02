Lavoro, Calderone: in prossimo Cdm provvedimento organico in materia di salute e sicurezza

(Teleborsa) - Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali,, ha dichiarato che nell'anno in corso, anche grazie al recente incremento deglisarà possibile sviluppare un'attività investigativa specifica maggiore del 40% rispetto al 2023. Svolgendo l'informativa alsulla, Calderone ha ricordato che il personale a disposizione dell'è oggi pari a, dei quali 846 tecnici, a cui si aggiunge il personale ispettivo del Nucleo carabinieri, dell'Inps e dell'Inail.Inoltre, visti i risultati delle ispezioni sull'altissima incidenza dinel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, saranno sbloccate le assunzioni per incrementare di 500 unità il contingente degli ispettori del lavoro, con un ulteriore aumento del nucleo ispettivo Carabinieri (altre 50 unità) e del personale ispettivo di Inps e Inail.Il Ministro Calderone ha quindi annunciato che all'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri sarà inserito unper il potenziamento della tutela in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il coordinamento e il rafforzamento dellee del sistema sanzionatorio, anche in relazione al subappalto e alla somministrazione illecita e fraudolenta, oltre alla qualificazione delle imprese, alla formazione del datore di lavoro e dei lavoratori e alla salvaguardia delle imprese regolari.Tra le misure allo studio c'è anche ladelle Procure della Repubblica sulle attività di indagini per i reati in materia di lavoro e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e l'inasprimento delle attuali sanzioni amministrative in materia di lavoro nero e irregolare, oltre alladelle sanzioni in materia di appalto, subappalto e somministrazione illecita e l'interdizione dagli appalti da due a cinque anni in caso di graviin materia di salute e sicurezza sul lavoro o di accertata responsabilità penale per reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nel provvedimento dovrebbero trovare spazio anche ladaiper le imprese irregolari e la valutazione di congruità del costo della manodopera in relazione al costo dell'intero appaltoCalderone ha poi sottolineato che ci sono fortiin tema di sicurezza sui luoghi di lavoro sono state riscontrate neldell', sulla base dell'attività ispettiva svolta nel corso del 2023. Su un totale di 92.658 accessi, 20.755 sono inerenti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza, con un incremento di 3.720 ispezioni rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda gliin edilizia, il livello di irregolarità registrato è stato pari al 76,48%, con unche supera l'85,2% nel caso di aziende impegnate in lavori collegati al. Il Ministro ha spiegato che secondo l'ultimo rapporto Inail, le denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e dicembre sono state 585.356 (-16,1% rispetto al 2022), 1.041 delle quali con esito mortale (-4,5%).