Tavolo Carburanti, Mimit: presentate alle associazioni di categoria le linee guida per la riforma del settore

(Teleborsa) - Si è tenuto oggi al Mimit il, sulle linee guida per la riorganizzazione della distribuzione del settore e ristrutturazione della. Un incontro propedeutico alla presentazione al Consiglio dei Ministri, nelle prossime settimane, delin materia che si pone l'obiettivo di intervenire su un sistema frammentato, razionalizzando la rete e accompagnandola - in coerenza con l’evoluzione della nuova mobilità - verso modelli di sostenibilità e transizione green.Oltre al ministro delle Imprese e del Made in Italy,e alle associazioni di settore, hanno partecipato al tavolo il sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica,e il sottosegretario al Mimit“Un provvedimento lungamente atteso dallee su cui avevamo preso impegno proprio quando, all’inizio dello scorso anno, iniziammo un confronto significativo con i rappresentanti del settore per l’applicazione deldei. Finalmente una legge organica che consentirà di qualificare i punti vendita, di regolare la loro contrattazione con le aziende petrolifere e di accompagnare la riconversione verso l’elettrico, rendendo più sostenibile il settore", ha dichiarato il Ministro Urso.L’intervento normativo si basa su. La regolamentazione del regime delle autorizzazioni per l’attività di distribuzione dei carburanti; la disciplina dei rapporti contrattuali in tema di gestione degli impianti di distribuzione; la modifica delle disposizioni in materia di indicazione dei prezzi dei carburanti e la razionalizzazione e riconversione della rete distributiva urbana ed extraurbana.Secondo l'Osservatorio Carburanti del Mimit le tariffe lungo la filiera evidenziano in queste settimane un ribasso dei: su strade urbane ed extra urbane il prezzo è di 1,744 euro/litro per il gasolio e 1,890 euro/litro per la benzina."Il progetto di riforma e ristrutturazione della rete carburanti presentato oggi è in parte condivisibile, e raccoglie alcune importanti indicazioni arrivate direttamente dagli operatori. Certamente, però, non possiamo che attendere di leggere l’articolato del provvedimento annunciato", hanno commentato in una nota congiunta le associazioni di rappresentanza dei gestori, al termine del tavolo."Le nostre organizzazioni vigileranno con grandissima attenzione perché un provvedimento atteso da decenni per ildel settore non si trasformi nei fatti in un regalo ai soliti potentati dai. Manteniamo quindi unasoprattutto su ciò che riguarda l’ambiente e i contratti di lavoro. A questo proposito, le Presidenze delle Organizzazioni dei Gestori si riuniranno il prossimo 21 maggio allo scopo di decidere le iniziative da assumere", hanno aggiunto.