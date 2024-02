NextGenEu, spinta al PIL Ue: cosa ha detto Gentiloni

(Teleborsa) - Le stime della Commissione europea indicano che Next generation Eu". Lo ha affermato il commissario europeo all'Economia,durante una conferenza stampa sulla presentazione di un rapporto di valutazione sull'attuazione dei Pnrr a metà percorso. "Questo non considera i effetti benefici delle molte riforme che vengono operati tramite il Recovery fund, che si faranno sentire gradualmente nel corso degli anni - ha aggiunto - e anche dei decenni".Per il Commissario però piuttosto che prolungare Next Generation Eu e i Pnrr meglio pensare ama in di base abbiamo la possibile attuazione e termini realistici, impegnativi ma realistici. Personalmente non incoraggerei a investire capitale politico nello spostare il termine di NextGenEu, invece, ma questo è per il prossimo ciclo politico, investirei questo capitale politico a identificare nuovi strumenti comuni - ha detto - per finanziare obiettivi comuni. Ovviamente specialmente sulla difesa"Quanto alla proposta della premier dell'Estonia,di creare un nuovo prigramma simile a Next Generation Eu, da 100 miliardi di euro per finanziare la difesa comune europea, Gentiloni la ha definita "un'ottima idea".per oltre 100 miliardi tutti gli anni conservando la sua tripla A e diventando uno degli attori importanti in questi mercati. Questa esperienza con Next Generation Eu ha consentito di rompere un tetto di cristallo e può essere ripetuta", ha detto. "E io più che dire diamo sei mesi o un anno in più a Next Generation Eu, che sarebbe molto faticoso,, ha ribadito.