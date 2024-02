UBS, branch italiana ottiene certificazione parità di genere

UBS

(Teleborsa) - La branch Italiana diha ottenuto lain piena conformità con gli standard UNI/PdR 125:2022 elaborati dall’Ente Italiano di Normazione e previsti anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).La certificazione,, è il risultato di un attento processo diinerenti alle politiche di parità di genere: cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.Per tutto il Gruppo UBS,, specialmente in ottica di presenza delle donne in ruoli strategici e di azzerare il divario retributivo. Attualmente,è costituito da donne e sono ilcomplessivadi UBS Europe, di cui il 33% all’interno del WM Management Forum. Il Gruppo si è posto l’obiettivo di, in posizioni di management, un traguardo che è stato già superato in Italia.Per, Head HR Italy di UBS Europe SE, "la certificazione ottenuta è il risultato di un percorso che, come Gruppo UBS, perseguiamo da tempo e che conferma la capacità e la volontà di investire per favorire un ambiente di lavoro sempre più inclusivo e rispettoso. Insieme, infatti, ci impegniamo costantemente nel supportare e implementare programmi, politiche e pratiche che eliminino le barriere, promuovano una cultura migliore e creino pari opportunità per tutti i dipendenti".