Verbali Fed, rischi di "agire troppo rapidamente" con tagli ai tassi

(Teleborsa) - I membri del Federal Open Market Committee (FOMC) della Banca centrale statunitense ritengono che ilufficiale sia "". È quanto emerge dai verbali dell'ultima riunione della Fed, che si è svolta il 30-31 gennaio 2024.I policymaker hanno indicato il calo dell'inflazione osservato nel corso del 2023 e i crescenti segnali di un migliore equilibrio tra domanda e offerta nei mercati dei prodotti e del lavoro come informazioni su tale visione. In generale i partecipanti alla riunione hanno sottolineato che non si aspettavano che sarebbe stato opportuno ridurre la fascia obiettivo per il tasso finché non avessero "che l'inflazione si stava muovendo in modo sostenibile verso il 2%".Discutendo sulla gestione del rischio, i partecipanti hanno osservato che, mentre i rischi per il raggiungimento degli obiettivi di occupazione e inflazione del Comitato si stavano spostando, sono rimasti molto attenti ai rischi di inflazione. In particolare, hanno ritenuto che i rischi al rialzo per l'inflazione fossero diminuiti, ma hanno notato che l'inflazione era ancora al di sopra dell'obiettivo di lungo periodo.I partecipanti hanno sottolineato "l'incertezza associata alla durata del mantenimento di un orientamento di politica monetaria restrittiva" e "dei partecipanti ha sottolineato ie ha sottolineato l'importanza di valutare attentamente i dati in arrivo per giudicare se l'inflazione si sta riducendo in modo sostenibile al 2%".di partecipanti, tuttavia, hanno sottolineato i rischi al ribasso per l'economia associati al mantenimento di una politica", si legge nei verbali.