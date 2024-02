Eventi e scadenze del 22 febbraio 2024

Martedì 20/02/2024

Mercoledì 21/02/2024

Giovedì 22/02/2024

doValue

doValue

Lloyds Banking

Matica Fintec

Morningstar

Recordati

Talea Group

TXT E-solutions

(Teleborsa) -- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni autunno/inverno 2024-25- L'evento, organizzato da Eurofi con la Presidenza belga del Consiglio dell'Unione Europea, si svolge a Gand, in Belgio- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Riunione informale ECOFIN a Bruxelles. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti e il Presidente della BCE Christine Lagarde- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo09:00 -- Milano, Campus Durando - Beyond Cybersecurity: Tra Intelligenza umana e fattore artificiale. Interverrannp responsabili di Information Security e Data Protection di aziende della domanda, referenti delle principali aziende dell'offerta in ambito Cybersecurity ed esperti di settore con approfondimenti tecnici e normativi10:00 -- Al convegno "1994-2024: 30 anni insieme nei porti. Le Autorità di sistema portuali e il comando generale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera a 30 anni dalla legge di riforma portuale" intervengono, tra gli altri, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il Viceministro Edoardo Rixi e il Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini10:00 -- Webinar organizzato da NE Nomisma Energia finalizzato a illustrare sinteticamente la problematica del greenwashing e dei rischi aziendali associati ed a presentare i servizi di assistenza e consulenza11:00 -- Roma, Sala Presidenza ANCI - All'evento "L'Italia delle città intelligenti e sostenibili - Gli strumenti digitali e attuativi al servizio della PA locale", organizzato da TIM e ANCI, intervengono Antonio Decaro, Presidente ANCI e Elio Schiavo, Chief Enterprise & Innovative Solutions Officer di TIM12:00 -- Pubblicazione dei rendiconti finanziari della BCE per il 202315:00 -- Roma, Via dei Prefetti - Tra i punti all’ordine del giorno la relazione del presidente Antonio Decaro su tematiche di carattere generale, il bilancio di previsione ANCI 2024-2026 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi- CDA: Pubblicazione dei principali indicatori economici e finanziari consolidati al 31 dicembre 2023- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Preconsuntivo bilancio